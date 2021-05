LIVE | IC-baas belooft examenklanten zomervakantie ‘zelf te regelen’, leger klaar om mee te prikken’

Voor de liefde verhuisden zij naar Nederland: ‘Ik ging van hoge hakken naar een plastic regenpak’

8:07 Ze kwamen voor de liefde naar Nederland. María Fernanda, Mercedes en Roxana: ze vielen voor de man, en later voor het land. Maar niet vanzelf. En nog steeds proberen ze er hier wat Argentijnse reuring in te krijgen. ,,Als ik op een verjaardag ben, zet ik de muziek stiekem wat harder in de hoop dat er toch gedanst gaat worden.”