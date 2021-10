LIVE | India onderzoekt subversie van deltavariant, ‘Geen gebruikte handschoenen aan Nederland geleverd’

Corona-uit­braak in opvangloca­tie voor vluchtelin­gen in Goes

24 oktober In een noodopvanglocatie voor vluchtelingen in de Zeelandhallen in Goes is een flinke corona-uitbraak geconstateerd. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn 49 van de 320 bewoners positief getest op het virus. Ze zitten momenteel in quarantaine.