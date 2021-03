LIVE | India ontdekt ‘mogelijk lastige’ mutatie, vaccin AstraZeneca is 76 procent effectief

Reacties op uitblijven versoepe­lin­gen: ‘Waarom niet direct beginnen met het vaccineren van 60-plussers?’

23 maart Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 23 maart in de krant verschenen over onder meer het uitblijven van versoepelingen en de financiële problemen bij Feyenoord.