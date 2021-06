LIVE | Inentingsbewijs beschikbaar in CoronaCheck-app, 78.000 afspraken voor Janssen-prik

CORONAVIRUS78.000 mensen hebben gisteren een afspraak weten te maken voor een prik met het Janssen-vaccin. Het was de eerste keer dat er gekozen kon worden voor een vaccin. Het speciale telefoonnummer werd 5,3 miljoen keer gebeld door 222.000 bellers. Het vaccinatietempo in Spanje ligt hoog en het aantal besmettingen neemt ras af. Reden voor het vakantieland de mondkapjesplicht op straat af te schaffen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.