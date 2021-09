LIVE | Italië geeft kwetsbaren derde coronaprik, 2151 positieve tests, gemiddelde blijft gelijk

Herder treft bom aan in bos bij Drentse Darp

17:48 Een wandelaar heeft vandaag een vliegtuigbom gevonden in een bos bij de Johannes Postweg in het Drentse dorp Darp, dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie na bericht van andere media. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse, en is bezig met een plan om de bom onschadelijk te maken.