LIVE | Jongeren uit 2005 kunnen prikafspraak maken, Portugal doet 1,7 miljoen inentingen in twee weken

CoronavirusUit ongerustheid over nieuwe varianten van het coronavirus heeft de regering in Slowakije besloten om de regels drastisch aan te scherpen. Vanaf 9 juli geldt een quarantaineplicht voor alle reizigers die niet volledig gevaccineerd zijn. Reizigers die naar Suriname willen en een volledige vaccinatie hebben gehad, zijn twee weken na hun laatste prik welkom in Suriname. Ook hoeven zij niet in quarantaine. Intussen heeft Sint Maarten de avondklok ingekort. Die geldt nu alleen nog van 02.00 uur tot 06.00 uur. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.