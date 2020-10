LIVE | Kabinet laat RIVM kijken naar plan om weer evenementen te organiseren

CORONAVIRUSHet RIVM meldt 4996 nieuw vastgestelde coronabesmettingen. Dat is weer een dagrecord. Het aantal personen dat in een ziekenhuis ligt met Covid-19 is vandaag opgelopen tot 1021. Dat zijn er 46 meer dan gisteren. Twintig van hen werden met ernstige klachten opgenomen op de ic. Schotland legt ondertussen de horeca droog en het grote carnaval in Brabant en Limburg gaat niet door. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in onderstaand liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.