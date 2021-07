LIVE | 'Kabinet negeerde adviezen over heropening nachtleven’, tv-zender aangevallen tijdens Covid-protest in Cyprus

CoronavirusHet aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het weekend weer wat gestegen. In totaal liggen er nu 311 mensen met corona in het ziekenhuis. Maar het aantal nieuwe besmettingen daalde zondag ten opzichte van zaterdag, naar 10.247. In Engeland gaat het ondertussen iets beter maar in Italië vrezen de autoriteiten de gevolgen van de feesten na het winnen van het EK voetbal.