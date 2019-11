LIVE| Kerk in Hoogmade in brand, brandweer controleert as op gevaarlijke stoffen

VIDEO-UPDATEEr woedt een zeer grote brand in de toren van de rooms-katholieke Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk aan de Kerkstraat in Hoogmade. Verslaggever Terence Garnier is ter plekke.

Hulpdiensten hebben een NL Alert-bericht uitgezonden. Hulpdiensten hebben tot 75 meter om de kerk afgezet, met het oog op instortingsgevaar; het dak van de kerk is al ingestort. Woningen tegen over de kerk zijn veiligheidshalve ontruimd. Ook hebben hulpdiensten een naastgelegen school ontruimd.

Honderden mensen uit het dorp Hoogmade en directe omgeving zijn naar de onheilsplek gekomen om de brand met eigen ogen te aanschouwen. De hulpdiensten roepen via Twitter mensen dringend op om niet te komen kijken. ,,Geef hulpdiensten de ruimte en blokkeer het verkeer niet.”

Gebouwen in een cirkel van 150 meter zijn ontruimd. Bewoners en kinderen van de basisschool worden opgevangen in restaurant De Kromme Does. Hulpdiensten proberen het instortingsrisico te beperken. ,,Instorting kan niet worden uitgesloten daarom wordt er ruim afgezet", aldus de politie op Twitter.

In alle straten rondom de kerk ligt as. De brandweer voert controles uit of het gaat om gevaarlijke stoffen.

Drone

Zojuist is tevens een particuliere drone gesignaleerd boven de kerk. De politie verzoekt om deze onmiddellijk te laten landen. ,,Drone hindert de hulpdiensten in hun werkzaamheden!”

Verf

Of er sprake is van gewonden, is nog niet bekend. Verschillende omwonenden hebben filmpjes van de brandende kerk online gezet en spreken daarin over zeer forse rookontwikkeling, die al van veraf te zien is.

De brandweer meldt dat het vuur is ontstaan als gevolg van werkzaamheden aan het dak. Dit zou zijn gebeurd tijdens het afbranden van verf. Hoe groot de schade aan de kerk is, is nog niet bekend.

Volledig scherm Het verwoeste dak van de rooms-katholieke kerk in Hoogmade. © Ricardo Ernst