LIVE | Kinderen vaker besmet dan gedacht, kwart van ouderen twijfelt over vaccinatie

1300 patiënten minder, dit zijn de cijfers van een vuurwerk­ver­bod

12 november De vuurwerkbranche is ziedend op de politiek nu een vuurwerkverbod dreigt. In een paginagrote advertentie stelden ze vandaag dat zo’n maatregel helemaal geen verlichting brengt. Maar wat is nu waar? En wat kunnen we verwachten als het kabinet definitief de knoop doorhakt?