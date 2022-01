LIVE | Koffie en een koekje op het terras: ‘We hebben het zo gemist’, drukte van belang bij kapperszaken

Begrip ‘bersiap’ niet geschrapt in tentoon­stel­ling Rijksmuse­um: ‘Goed dat er wordt gediscussi­eerd’

Het Rijksmuseum schrapt het woord ‘bersiap’ niet in de tentoonstelling over Indonesië, zegt museumdirecteur Taco Dibbits. De verhitte discussie over de term afgelopen week toont aan hoe gevoelig taalgebruik in musea ligt.

13 januari