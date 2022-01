LIVE | Kuipers: ‘Besmettingen kunnen oplopen tot 100.000 per dag’, grote drukte op XL-testlocatie bij Schiphol

VIDEO Vergeefse zoekactie naar vermist Belgisch kind (4) en oppas (34) in Sprang-Capelle

De politie heeft in Sprang-Capelle gezocht naar de 34-jarige Dave De Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes. Dat meldt een politiewoordvoerder. Het tweetal is in het dorp niet aangetroffen. De Nederlandse politie meldde al dat er rekening mee wordt gehouden dat de twee zich in Zuid-Nederland bevinden.

16:31