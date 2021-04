LIVE | Kuipers waarschuwt voor versoepelingen, WHO: Indiase variant nog niet zorgwekkend

Door politiemo­tor geraakte voetgang­ster overleden, nabestaan­den verwijten agent niks

15:31 De vrouw die een week geleden is aangereden bij een politieachtervolging aan de Zeestraat in Zevenbergen, is overleden aan haar verwondingen. Haar echtgenoot Ad wil dat de veroorzaker zich meldt: ,,Die scooterrijder móét weten dat Astrid is overleden.”