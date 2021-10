LIVE | Laagst aantal gezette prikken afgelopen week sinds januari, 2914 nieuwe coronabesmettingen

VIDEO Rechtbank legt 30 jaar celstraf op voor moord Derk Wiersum

11 oktober De Amsterdamse rechtbank heeft Giërmo B. en Moreno B. 30 jaar celstraf opgelegd voor de moord op advocaat Derk Wiersum. De advocaat van kroongetuige Nabil B. werd in september 2019 voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Eerder had het OM levenslang geëist tegen de twee mannen.