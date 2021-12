LIVE | Laagste aantal besmettingen sinds 14 november, Kuipers noemt verlenging avondlockdown 'verstandig’

‘PSV’er Eran Zahavi wil niet meer terug naar huis na weer een inbraak’

In het huis van voetballer Eran Zahavi is voor de tweede keer dit jaar ingebroken. De PSV’er en zijn gezin waren deze keer niet thuis, ze verblijven momenteel in het buitenland. Naar verluidt wil de spits niet meer terugkeren naar zijn huis in Amsterdam.

15:52