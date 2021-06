LIVE | Landelijke actiedag om vaccinatiegraad te verhogen, India onderzoekt grote testfraude bij festival

coronavirusEen landelijke actiedag waarbij prikbussen naar wijken gaan waar de inentingsbereidheid laag is, moet helpen om de kabinetsdoelstelling van 85 procent gevaccineerden te halen. Het coronavirus heeft in de Verenigde Staten het leven gekost aan meer dan 600.000 mensen. Hoewel de VS wereldwijd ook tot de koplopers op vaccinatiegebied behoren, deed president Biden een beroep op de Amerikanen die zich nog niet hebben laten vaccineren, zich alsnog te laten prikken. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.