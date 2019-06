LIVE | Maarten van der Weijden maakt zich op voor tweede tocht van zijn leven

Rutte: oplopende spanning rond Iran zorgelijk

15:55 Het neerhalen van een Amerikaanse drone door Iran is ,,op zijn zachtst gezegd een nieuw signaal van oplopende spanningen”, vindt premier Rutte. ,,Heel zorgelijk, het is belangrijk om nu te werken, ook in Europees verband, aan de-escalatie”, zei de premier na afloop van een EU-top in Brussel. Hij verwees naar de eerdere oproep van de EU om provocaties te vermijden.