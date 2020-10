LIVE | Man dreigde burgemeester VS te vermoorden uit frustratie over mondkapjes, op helft middelbare scholen coronabesmetting

videoDe mondkapjesplicht voor de openbare binnenruimte gaat mogelijk half november in, aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanmiddag. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldde over de afgelopen 24 uur 7997 nieuw vastgestelde besmettingen. Dat zijn er 182 meer dan het aantal dat gisteren werd gemeld en is daarmee opnieuw een dagrecord. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het blog van de afgelopen dagen terug.