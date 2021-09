LIVE | Marengo-proces weer verder, appjes kroongetuige gaan rol spelen

Goed Opgevoed Annika's zoon (12) wil geen vaccin: 'Opvoedkun­dig komen we er niet uit’

13 september Doe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: De zoon (12) van Annika (42) wil geen coronavaccin halen, maar zijn vader is het daar niet mee eens.