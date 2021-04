LIVE | Marokko verlengt avondklok tijdens ramadan, EMA: Bijwerkingen vaccin niet onverwacht

Sijbren (32) leverde twee derde van zijn salaris in voor zijn droombaan

8:00 Bij een nieuwe baan gaan we liever voor wat meer salaris, maar dat geldt niet voor Sijbren Bartlema (32). Hij ruilde zijn baan als chemisch technoloog (5000 euro bruto per maand) in voor een baan in een restaurantkeuken (1850 euro bruto per maand). ,,Nu doe ik iets wat ik écht leuk vind.”