LIVE | Meerdere vaccinatielocaties dicht vanwege windstoten; al ruim 300.000 handtekeningen tegen coronapas

Geen extra hulp voor actievoer­ders Sterrebos: ‘Als ze het koud hebben, komen ze de boom maar uit’

Greenpeace maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de bezetters van het bos naast VDL Nedcar in Born. Temeer omdat burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen, daarin gesteund door politie en justitie, toestemming weigert om mensen in het bos beschermende kleding en zeilen tegen de harde wind en de regen te laten brengen.

5 februari