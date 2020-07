LIVE | Mexico meldt meer doden dan Italië

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft opnieuw een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. In 24 uur tijd werden wereldwijd 230.370 nieuwe gevallen geregistreerd. In Nederland is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis licht gestegen van 103 gisteren naar 107 vandaag. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.