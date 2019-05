LIVE | ‘Michael P. had geen plan Anne Faber te doden’

Het doden van Anne Faber is juridisch niet aan te merken als moord. Michael P. heeft geen vooropgezet plan gehad de 25-jarige vrouw te doden. Het onderzoek naar het moordscenario kan niet leiden tot een andere slotsom, zo betogen P.’s advocaten vandaag voor het gerechtshof in Arnhem. P. staat daar in hoger beroep terecht in de zaak-Faber. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag van de zitting .

Gisteren eiste de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie opnieuw een gevangenisstraf van 28 jaar en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en vermoorden van Anne Faber. Anders dan bij de rechtbank trok het OM de conclusie dat er bewijs is voor de stelling dat P. Faber met een vooropgezet plan om het leven heeft gebracht en zich dus schuldig heeft gemaakt aan moord. De nabestaanden van Faber hebben dit gewijzigde standpunt met instemming begroet.

De advocaten van Michael P., Niels Dorrestein en Sander de Korte, vinden dat P. niet meer dan twintig jaar cel opgelegd moet krijgen. Volgens de advocaten heeft P. opening van zaken gegeven en is het slechts aan zijn bekentenis te danken dat zowel de verkrachting als de ontvoering en het doden van Faber bewezen kan worden. Dat moet de rechter in zijn voordeel meewegen, vinden zij. Ook de vernietigende rapporten die zijn verschenen over de fouten die ten aanzien van P. zijn gemaakt in de gevangenis en kliniek moet het hof in zijn oordeel betrekken.

Vrije voeten

De inmiddels 29-jarige Michael P. dreigde gisteren tijdens de eerste dag van het veelbesproken hoger beroep een einde aan zijn leven te maken als hij geen lagere straf zou krijgen. Hij heeft uitgerekend dat hij ongeveer 67 zal zijn als hij -na tbs-behandeling- weer op vrije voeten zal komen. Zo ver laat hij het niet komen, zei hij. ,,Dan maak ik er een einde aan, aan pillen is wel te komen.”



Tijdens een emotionele slachtofferverklaring van Wim Faber, de vader van Anne, werd duidelijk dat de nabestaanden van Anne daar niet rouwig om zouden zijn. ,,Ik zal hem niet tegenhouden.” Wim Faber zei niet te kunnen leven met de gedachte dat Michael P. ooit nog op vrije voeten zou komen.

Laatste woord

Michael P. zal na het pleidooi van zijn advocaten het laatste woord krijgen. Zelf verwacht hij daar veel van. Hij heeft zelfs 'voor het eerst in zijn leven’ iets op papier gezet. In die verklaring zal hij vertellen wat de zaak met hem heeft gedaan, liet hij gisteren al geëmotioneerd weten. ,,Oké weet wanneer Anne jarig is. Dan vraag ik me af of de familie dan bij elkaar zit. Iedere dag ben ik bezig met die dingen.”

Anne Faber verdween op 29 september 2017 tijdens een fietstocht in het bosrijke gebied tussen Den Dolder en Soest. P. verbleef destijds in een kliniek in Den Dolder, na een veroordeling voor een dubbele verkrachting in 2010. Het stoffelijk overschot van Faber werd bijna twee weken na haar verdwijning gevonden in een door P. gedolven graf nabij Zeewolde.

De rechtbank veroordeelde P. vorig jaar in de zaak-Faber eveneens tot 28 jaar cel en tbs, wegens ontvoering, verkrachting en gekwalificeerde doodslag (dat wil zeggen: doodslag om de verkrachting te verhullen). P. tekende onder meer beroep aan tegen het vonnis omdat hij vindt dat de politie hem na zijn arrestatie veel te hardhandig heeft aangepakt. Ook daarom moet hij minder straf krijgen, meent hij.

Het Gerechtshof doet op 5 juli uitspraak.