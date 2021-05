LIVE | Militairen ingezet bij vaccinaties, ‘ziekenhuizen sluiten corona-afdelingen’

coronavirusDoor de afname van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames sluiten steeds meer ziekenhuizen in Nederland hun Covid-afdelingen, blijkt uit een rondgang van de NOS. In de rest van de wereld is het virus nog allerminst onder controle. Vietnam gaat alle 13 miljoen inwoners van Ho Chi Minh-stad testen op corona na een plotselinge stijging van het aantal besmettingen. En de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft besloten de Copa América niet meer in Argentinië te laten plaatsvinden, vanwege de vele besmettingen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.