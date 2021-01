LIVE | Minder dan 4000 nieuwe coronagevallen, Merkel oppert reisverbod in winter voor toeristen

Het afgelopen etmaal zijn 3997 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er 123 minder dan gisteren. Voor het eerst sinds 24 november blijft het aantal nieuwe coronagevallen onder de 4000. Wel is de eerste uitbraak van de Zuid-Afrikaanse coronavariant in Nederland een feit. Onder personeel en patiënten van een fysiopraktijk in Gorinchem zijn achttien personen positief getest op het virus. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.