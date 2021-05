LIVE | Minder nieuwe besmettingen, Canada keurt Pfizer goed voor kinderen van 12 en ouder





CoronavirusHet aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is afgelopen etmaal verder gedaald. Het RIVM telde 7336 positieve tests, 461 minder vergeleken met een dag eerder. En in Canada kunnen binnenkort ook kinderen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het land heeft het vaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd voor kinderen van 12 jaar en ouder. Canada is het eerste land dat een coronavaccin goedkeurt voor kinderen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.