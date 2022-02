LIVE | Minister vraagt nachthoreca af te zien van actie, hoogste Duitse hof staat prikplicht toe

Medewer­kers Vodafone­Zig­go klappen uit de school over grensover­schrij­dend gedrag: ‘We zijn geschrok­ken’

Bij tv-en internetaanbieder VodafoneZiggo zijn enkele meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag op een van de klantcontactcenter-locaties. Het bedrijf is een onderzoek gestart in samenwerking met een extern bureau, meldt een woordvoerder aan deze site. ,,We zijn geschrokken van de meldingen en tegelijkertijd vinden wij het goed dat onze medewerkers naar voren zijn gekomen. We willen hen dan ook bedanken voor hun moed.”

