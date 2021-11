LIVE | Ministerie doet aangifte tegen testaanbieder om valse vaccinatiebewijzen, ‘CoronaMelder-app steeds minder gebruikt’

‘In onze cultuur zeg je niet tegen je vader: je hebt me kapot gemaakt’

Haar vader was psychotisch en mishandelde zijn vrouw en kinderen. Ook kon ze nauwelijks zien. Ze sprak er met niemand over. In haar solovoorstellingen durft Aysegül Karaca (31) eindelijk eerlijk te zijn. ‘Ik heb veel pijn verwerkt, maar ben er nog niet.’

14 november