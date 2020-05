LIVE | Mondkapjes vanaf 6 jaar verplicht in Spanje, België test medicijn op 50 personen

Grootste toename werkloos­heid sinds 2003: ‘Dit hebben we niet eerder gezien'

7:53 Het aantal mensen in Nederland met betaald werk is in april met 160.000 gedaald naar 8,9 miljoen. Dat is de grootste daling sinds deze maandelijkse cijfers worden bijgehouden, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend. Ook het consumentenvertrouwen liep opnieuw een deuk op.