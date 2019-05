LIVE: Moordenaar van Anne Faber vecht straf aan in hoger beroep

Michael P., die dit keer geen medicijnen heeft gebruikt en nuchter in de rechtszaal verschijnt, geeft aan niet het woord te willen voeren. Hij is van mening dat hem ‘onrecht’ is aangedaan bij het eerste proces, omdat er vanuit de media en politiek druk op de rechtbank is uitgeoefend om tot een hoge straf te komen.

‘Geen logische verklaring’

Het Hof geeft aan van P. de indruk te krijgen dat alles ‘hem ook maar overkomen’ is. ,,Alsof u de schuld buiten uzelf legt’’, zegt de voorzitter. P.: ,,Ik handel eerder dan ik erbij nadenk. Zo ben ik’’. Hoewel haar dood een ‘impulsieve handeling’ was, geeft P. wel toe Annes lichaam te hebben schoongemaakt alvorens het te begraven.



P. zegt niet te hebben nagedacht, toen hij Annes kleren uittrok. ,,Ik heb er geen logische verklaring voor. Ik heb gehandeld.’’ Zijn herinnering laat hem in de steek zodra het over Annes letsel gaat. Dat bleek veel ernstiger dan hij zei te hebben toegebracht. ,,Ik herinner me dat niet zo. Heb ook gezien op foto’s dat het ernstiger is.’’



P. ontkent, toen ze tijdens het joggen nabij de kliniek een jonge vrouw zagen, tegen een vriend te hebben gezegd: ,,Zullen we haar pakken, maar dan moet ze wel dood’’. De man uit Den Dolder is aanvullend door de rechter-commissaris gehoord. ‘Complete onzin’, noemt P. die verklaring. ,,Heb ik nooit gezegd.’’



Niet de inzet van een bekende politieagent uit Zeewolde, maar een bericht op de radio in zijn cel heeft P. ertoe gebracht op te biechten waar Annes lichaam begraven lag. Toen hij hoorde dat Annes ouders ervan uitgingen hun dochter niet meer levend terug te zien, besloot hij ‘dat hier een einde aan moest komen’.