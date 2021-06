LIVE | Musea eindelijk weer open; sterrenrestaurants zitten dit weekend nagenoeg vol

Vermiste zeearend weer terecht: ‘Je gelooft het nooit maar hij zit bij ons op het dak’

4 juni Goed nieuws: de vermiste zeearend van Gerard van den Brink is weer thuis in Lunteren. Hij zat ruim tachtig kilometer verderop in Nieuwleusen, op het dak van Patricia Dubbeldam. Laat zij nu zaterdag nog bij Van den Brink zijn geweest om te fotograferen.