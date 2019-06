LIVE | Nederland bereidt zich voor op onweer en harde windstoten

Ainslie (16) uit Zutphen weer terecht na Amber Alert

20:49 De politie heeft vanavond een Amber Alert verzonden in verband met de vermissing van de 16-jarige Ainslie Gilewski uit Zutphen. De politie maakte zich ernstige zorgen om zijn welzijn en vroeg iedereen naar hem uit te kijken. Rond 20.15 uur kwam de mededeling dat de jongen weer terecht is. Hij werd in goede gezondheid aangetroffen in Friesland.