LIVE | Nederlanders virushotel Tenerife bijna thuis, WHO waarschuwt: ‘Dit is geen oefening’

De vijftien Nederlanders die vastzaten in een hotel op Tenerife waar het coronavirus was vastgesteld, zijn bijna terug in Nederland. Hun toestel landde vannacht op de luchthaven Oostende-Brugge in België. Vandaag gaan ze per bus terug naar huis. De grootste Europese brandhaard ligt op dit moment in Noord-Italië, maar ook in België en Nederland stijgt het aantal besmettingen. Grote evenement worden afgelast of staan ter discussie. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.