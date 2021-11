LIVE | Nederlandse arts in Zuid-Afrika over omikron: ‘We kunnen niet van lockdown naar lockdown’

Bizar ongeluk: vrouw valt in ‘sinkhole’ in eigen tuin, hulpdien­sten rukken massaal uit

De bewoonster van een woning aan de Nieuwstraat in Middelburg is zondagavond in de achtertuin van haar woning in een put gevallen. Het gaat vermoedelijk om een zogenaamde 'sinkhole’, een gat dat letterlijk pardoes in de grond opduikt. De hulpdiensten hebben de vrouw na bijna twee uur uit haar benaderde positie gered.

