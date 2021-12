LIVE | New York verplicht vaccinatie voor kinderen van 5-11 jaar, WHO raadt plasmatherapie af bij coronabehandeling

CoronavirusNew York gaat de vaccinatieplicht uitbreiden naar kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Zij moeten vanaf 14 december in ieder geval één prik hebben gehad om restaurants te kunnen bezoeken of om deel te mogen nemen aan buitenschoolse activiteiten. En de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft dinsdag geadviseerd om geen plasmatherapie in te zetten bij de behandeling van coronapatiënten met milde of matige symptomen. De overlevingskans neemt niet toe en het is bovendien duur en tijdrovend. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.