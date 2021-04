LIVE | Nieuw verhoor kroongetuige Nabil B. in Marengo-proces

Het is inmiddels de vierde dag van de inhoudelijke behandeling van het Marengo-proces, dat draait om zes moorden die in de onderwereld zijn gepleegd. Ook de afgelopen dagen stonden in het teken van het verhoor van de kroongetuige. Afgelopen vrijdag nog was het aan Inez Weski en Ridouan Taghi om de kroongetuige te bevragen. Mohammed Razzouki, een van de hoofdverdachten in het proces, was vroeger een van de beste vrienden van de kroongetuige.