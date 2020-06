LIVE | Nog langer géén grote evenementen in Duitsland, aantal besmettingen in België stijgt weer

video Racisme in Europa neemt toe: ‘Of het nu om zwarte mensen, Aziaten of Roma gaat’

11:15 Overal in Europa vinden demonstraties plaats rond Black Lives Matter. De emoties lopen hoog op. Volgens betrokkenen is dat niet verrassend. Uit verschillende Europese onderzoeken blijkt dat racisme en discriminatie alleen maar toenemen. ,,Het is een zaak van de lange adem.''