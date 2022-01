LIVE | Noodkreet van burgemeesters aan kabinet, supermarkten vrezen voor lege schappen door uitval personeel

VIDEO RI­VM-ex­pert Susan van den Hof over ‘superinge­wik­kel­de’ keuze: moet ik mijn kind laten vaccineren?

Vanaf vandaag ploft bij de ouders van 1,3 miljoen kinderen van 5 tot en met 11 jaar een brief op de mat over de coronavaccinatie. Zij mogen zelf beslissen of zij hun kinderen laten vaccineren. Experts over de voors en tegens.

18 januari