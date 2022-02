LIVE | NS: Minder treinen door personeelsuitval, VS overschrijdt grens van 900.000 coronadoden

CoronavirusIn de Verenigde Staten is vrijdag de 900.000ste dode geteld die is overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Hoewel de besmettingen dalen, vallen er dagelijks gemiddeld nog 2400 coronadoden. En vanwege personeelsuitval bij de NS door het hoge aantal coronabesmettingen, rijden dit weekeinde minder intercity’s en sprinters dan normaal. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.