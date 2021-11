LIVE | Omicron-variant ‘hoogstwaarschijnlijk’ in Duitsland opgedoken, ook Tsjechië onderzoekt mogelijk geval

De recent in zuidelijk Afrika opgedoken nieuwe coronavariant, de vijfde die door de Wereldgezondheidsorganisatie als ‘zorgelijk’ wordt aangemerkt, is vermoedelijk ook in Duitsland en Tsjechië waargenomen. De mutatie noopt een groeiend aantal landen de grenzen voor reizigers uit die regio te sluiten. Ook de VS heeft daartoe nu besloten. De laatste ontwikkelingen rond het virus lees je in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.