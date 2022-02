LIVE | OMT-lid Marc Bonten voorziet ontbinding team, opnieuw meer patiënten in ziekenhuizen

Koffer en lichaam gevonden in Drents kanaal: ‘Verdachte omstandig­he­den’

Bij het Oranjekanaal in het Drentse dorp Orvelte is maandag het lichaam van een overleden persoon gevonden. De politie laat weten dat de persoon ‘onder verdachte omstandigheden is aangetroffen’ en doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden.

7 februari