LIVE | Opnieuw code geel in het hele land om zware windstoten

stormOpnieuw waarschuwt het KNMI voor zware windstoten in het hele land. Zondag in de loop van de dag gaat het weer hard waaien met in de kustprovincies zware windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur, in de avond enige tijd toenemend tot zelfs 110 kilometer per uur.Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog. Lees ons vorige liveblog over de storm hier terug.