LIVE | Oproep tot zeven dagen sociale onthouding in Brabant, Britse staatssecretaris besmet

Koken & eten Groeiend aantal Nederlan­ders houdt het bij maximaal één glas alcohol

0:01 Vier op de tien Nederlanders zegt in 2019 helemaal geen alcohol of niet meer dan één glas per dag te hebben gedronken, blijkt uit nieuwe cijfers die het CBS vandaag publiceert. Nul of maximaal één glas per dag is de richtlijn die de Gezondheidsraad hanteert. Opvallend: mensen die meer drinken, roken daarnaast vaak ook.