LIVE | Organisatoren Dam-protest roepen demonstranten op: ‘Blijf komende twee weken thuis’

Zeker 18 coronabe­smet­tin­gen bij grootste slachthuis van Nederland

17:06 Ook bij de grootste slachterij van Nederland, die van Vion in Boxtel, blijkt een aanzienlijk deel van de medewerkers besmet met het coronavirus. Van de 105 medewerkers die in eerste instantie getest werden, blijken er 18 besmet. Desondanks blijft de vleesverwerker, in afstemming met de GGD, voorlopig open. Van Rooi Meat in Helmond blijft juist twee weken langer dicht.