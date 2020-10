LIVE | Osterhaus: Totale lockdown van 4 weken nodig, beruchte gevangenis VS moet halveren

Geen popcorn en cola meer vanwege corona, bioscopen boos: ‘De regels slaan door’

20 oktober De Nederlandse bioscopen reageren met grote verontwaardiging op het totaalverbod op de verkoop van eten en drinken in hun zaken. Dat blijkt uit een rondgang door deze site. De winkels en buffetten in de bioscopen zijn vandaag op last van de overheid gesloten vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. De ketens vrezen flink omzetverlies nu ze niet langer eten en drinken mogen aanbieden aan hun bezoekers. ,,Ze kunnen beter meteen de bioscopen dichtgooien”, klinkt het teleurgesteld.