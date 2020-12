LIVE | Over twee weken duidelijk of Pfizer-vaccin ook werkt tegen gemuteerd coronavirus

Fotoreeks Geen drukke winkelstra­ten in het laatste weekend voor kerst

20 december Winkelstraten in het laatste weekend voor kerst. Normaal gesproken kan je er over de hoofden lopen, hangt er een gezellige sfeer van opgewondenheid en proberen de winkeliers een goede slag te slaan. Dit jaar is alles anders. De Nederlandse winkelstraten zijn leeg en stil in druilerig weer. Een impressie: