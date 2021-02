LIVE | Panama wil 8 miljoenen vaccindoses inslaan, Biden tempert verwachtingen over groepsimmuniteit

CoronavirusDe GGD heropent maandag alle test- en vaccinatiecentra, als het weer dat toelaat. Volgens de GGD wordt dan met de regionale instanties gezorgd voor een veilige omgeving in en rondom de locaties. Er staan maandag 30.000 testafspraken en 24.000 vaccinatieafspraken gepland. Verder heeft de Engelse politie zaterdagavond voor meer dan 30.000 pond aan boetes uitgedeeld bij een illegaal feestje in een shishabar. Agenten in Birmingham kwamen een ongeoorloofde bijeenkomst op het spoor. Het ging om 36 personen die een ruimte hadden omgebouwd tot een heuse shishabar. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.