LIVE | ‘Partnertoets wordt verplicht bij steun zzp'er’, Mar-a-Lago-club van Trump mag weer open

coronavirusHet aantal doden door het coronavirus steeg vandaag met 28. Voor een doordeweekse dag is dat bijzonder laag. Toch blijft het RIVM voorzichtig. ,,Het past binnen de dalende trend. Dat is positief. Maar je moet voorzichtig zijn om conclusies te trekken uit één dag”, laat een woordvoerder van het instituut weten. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste virusnieuws. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.