LIVE: Persoon opent vuur in tram bij 24 Oktoberplein in Utrecht, dader voortvluchtig

Verse sneeuw: minder hoofdlet­sel, meer (been)breuken tijdens winter­sport

11:15 Het aantal ongevallen van Nederlanders op wintersport ligt dit jaar een stuk lager dan voorgaande jaren. Dat is vooral te danken aan de verse sneeuw in de Alpenlanden. Daardoor was er aanzienlijk minder hoofdletsel maar juist meer breuken in onderbeen en knie, meldt Eurocross Assistance.