LIVE | Pfizer: vaccin geschikt voor jonge kinderen; Oostenrijk scherpt coronaregels wintersport aan

CoronavirusUit onderzoek blijkt dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech ook goed werkt bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. De bedrijven gaan een aanvraag doen om het vaccin ook voor deze leeftijdscategorie goed te keuren. Met het oog op het wintersportseizoen scherpt Oostenrijk de coronamaatregelen in skigebieden aan. En kleinere productiebedrijven willen dat hun personeel zich laat testen. Sommige ondernemingen richten zelfs eigen teststraten in op het werk. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.